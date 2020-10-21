В тренировочный лагерь женской футбольной сборной Беларуси вызваны 24 игрока

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер женской сборной Беларуси по футболу Юрий Малеев определил состав для подготовки к очередному отборочному матчу чемпионата Европы с командой Северной Ирландии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В тренировочный лагерь вызваны 24 футболистки:

вратари - Наталья Воскобович, Екатерина Ковальчук (обе - "Минск"), Екатерина Миклашевич ("Локомотив", Москва, Россия), Мария Свидунович ("Динамо-БГУФК", Минск);

защитники - Юлия Слесарчик, Анастасия Новикова, Виктория Казакевич, Валерия Карачун (все - "Динамо-БГУФК", Минск), Анна Козюпа, Ксения Кубичная, Анна Сас (все - "Минск");

полузащитники - Анастасия Линник, Анастасия Шуппо, Анастасия Шлапакова, Анна Пилипенко, Вита Николаенко (все - "Динамо-БГУФК", Минск), Анастасия Харланова, Анастасия Побегайло (обе - "Минск"), Валерия Богдан ("Зорка-БДУ", Минск), Татьяна Краснова ("Рязань-ВДВ", Россия);

нападающие - Карина Ольховик, Дарья Стежко (обе - "Динамо-БГУФК", Минск), Екатерина Дудко ("Неман", Гродно), Анастасия-Гражина Щербаченя (РЖК, Марьямаа, Эстония).

Сегодня белорусская команда должна была сыграть в гостях у лидеров норвежек, но в связи с эпидемиологической ситуацией матч был перенесен на следующий год. Сейчас белоруски будут готовиться в Минске, а 27 октября на поле столичного стадиона "Динамо" проведут встречу со сборной Северной Ирландии (начало в 19.00, вход свободный).

Для сборной Беларуси это будет пятый поединок в квалификационной группе С. До этого они дважды обыграли аутсайдера турнира команду Фарерских островов - 6:0 (дома) и 2:0 (в гостях), а также на своем поле потерпели два поражения: от Норвегии - 1:7 и Уэльса - 0:1. Сейчас положение в группе С таково: Норвегия - 15 очков (5 матчей), Уэльс - 8 (5), Беларусь - 6 (4), Северная Ирландия - 5 (5), Фарерские острова - 0 (5).

В этом году подопечные Юрия Малеева еще должны провести две выездные встречи - 27 ноября в Северной Ирландии и 1 декабря в Уэльсе.

Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выйдут победители 9 квалификационных групп, а также 3 лучшие команды из занявших вторые места. Еще 3 путевки в матчах плей-офф разыграют остальные 6 сборных, которые финишируют вторыми в своих группах.

Первоначально финальный турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год. Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.-0-