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29 сентября 2019, 12:00

В третий день ЧМ в Дохе белорусские легкоатлеты выступят в двух видах программы

Фото из Instagram-аккаунта Belarus Athletic Federation
Фото из Instagram-аккаунта Belarus Athletic Federation

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, среди участников которого и 30 белорусских атлетов. В третий день турнира за медали поспорят белоруски Ирина Жук и Дарья Поуэктова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из-за жары организаторы планетарного первенства отказались от утренних сессий,поэтому соревнования начинаются вечером. Ирина Жук и остальные соискательницы наград планетарного первенства в прыжках с шестом начнут выяснять отношения в 20:01 по минскому времени. Представительницы спортивной ходьбы, в числе которых Дарья Полуэктова, отправятся покорять дистанцию в 20 км в 23:30.-0-

Теги
легкая атлетика чемпионат мира
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