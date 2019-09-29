В третий день ЧМ в Дохе белорусские легкоатлеты выступят в двух видах программы

Фото из Instagram-аккаунта Belarus Athletic Federation
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, среди участников которого и 30 белорусских атлетов. В третий день турнира за медали поспорят белоруски Ирина Жук и Дарья Поуэктова, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Из-за жары организаторы планетарного первенства отказались от утренних сессий,поэтому соревнования начинаются вечером. Ирина Жук и остальные соискательницы наград планетарного первенства в прыжках с шестом начнут выяснять отношения в 20:01 по минскому времени. Представительницы спортивной ходьбы, в числе которых Дарья Полуэктова, отправятся покорять дистанцию в 20 км в 23:30.-0-