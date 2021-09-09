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09 сентября 2021, 18:00

В турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя примут участие атлеты из 9 стран

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в 50-м турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, который пройдет 10-12 сентября в минской "Чижовка-Арене", примут атлеты из девяти стран. Об этом сообщил сегодня журналистам легендарный спортсмен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение турнира совпало с Днем города, так что будет возможность отметить сразу два замечательных события. Хочу отметить, что предстоящие состязания - это не только мой праздник. Это праздник всей белорусской борьбы, - сказал Александр Медведь. - Представители белорусской борьбы показали хороший результат на Олимпиаде в Токио. Тут также жду от наших спортсменов ярких поединков и побед".

Председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов отметил, что количество сборных, приехавших в Минск для участия в соревнованиях, могло быть и большим, однако в планы вмешалась пандемия коронавируса. Тем не менее поздравить трехкратного олимпийского чемпиона приедут в столицу Беларуси многие именитые гости.

"К сожалению, так случилось, что нас в последнее время очень ограничила в действиях коронавирусная инфекция. Это касается не только спорта, но и других аспектов жизни. Жаль, что представители многих стран, которые хотели поучаствовать в данном турнире, скорректировали свои планы. Однако уверен, представители тех девяти стран, которые примут участие в споре за награды, также покажут зрелищные и бескомпромиссные схватки. Конечно, нахождение на турнире таких почетных гостей, как трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский победитель Михаил Мамиашвили, один из лучших вольников мира, двукратный победитель Игр Арсен Фадзаев и вице-президент Международной федерации борьбы России Наталья Ярыгина, придаст этому старту высокий статус", - сказал он.

Главный тренер по вольной борьбе Беларуси Иван Янковский отметил, что в числе участников состязаний будут практически все сильнейшие спортсмены страны, за исключением Магомедхабиба Кадимагомедова. Также выступят молодые перспективные борцы. Он также высказал мнение, что уровень конкуренции будет весьма высоким, ведь во всех командах, приехавших в Минск, хватает отличных борцов.

Именные турниры на призы Александра Медведя стали проводиться в Минске с 1970 года. С 1994-го по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) установлен на 30-м турнире в 2000 году.

На этот раз отдать дань уважения легендарному спортсмену помимо белорусских атлетов, несмотря на пандемию, приехали спортсмены из Грузии, Ирана, Казахстана, России, Словакии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз (1962, 1963, 1966, 1967, 1969-1971) выигрывал чемпионаты мира. Четырежды белорусскому борцу не было равных в Европе и 9 раз - в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.-0-

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