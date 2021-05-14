В Витебске прошла церемония открытия второго этапа Республиканской спартакиады среди суворовцев и кадет

Как сообщает корреспондент БЕЛТА, 13 мая 2021 года в Витебске прошла церемония открытия второго этапа VIII Республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь, организованной общественным объединением "Белорусский союз суворовцев и кадет". В очередной раз в Витебском кадетском училище собрались сильнейшие представители всех кадетских училищ, Минского СВУ и специализированных лицеев. Руководство и администрация учебного заведения во главе с директором училища полковником Логвиненко С.М. создали все условия для проведения соревнований.

Накануне открытия второго этапа, в день приезда, состоялось заседание мандатной комиссии, а также была проведена жеребьевка очередности выступления команд в соревнованиях.

С напутственным словом к участникам спортивного праздника обратился председатель Республиканского совета ОО БССК Сергей Житихин.

После открытия спартакиады при активной поддержке болельщиков прошли соревнования по плаванию на 50 метров вольным стилем и подтягиванию на перекладине. Чемпионом спартакиады по плаванию стал кадет Брестского ОКУ Роман Грицкевич, второе место занял кадет из Ястрембеля Евгений Красовский, третье – кадет Витебского КУ Вадим Бондаренко. Чемпионом спартакиады по подтягиванию на перекладине стал кадет Полоцкого КУ Никифор Субботин, на вторую ступень пьедестала поднялся кадет Минского городского кадетского училища Никита Астюкевич, на третью – суворовец Минского СВУ Станислав Притуленко.

За соблюдением спортивной этики и правил спартакиады следила судейская бригада, которую возглавил подполковник Товкач Михаил Антонович, старший офицер – главный тренер (по военно-прикладным видам спорта) 2-го отдела (учебно-спортивного) Спортивного комитета Вооруженных Сил.

По информации организаторов

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