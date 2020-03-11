В Вуокатти начался обратный отсчет до ЕЮОФ-2021

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вуокатти (Финляндия) начался обратный отсчет времени, оставшегося до открытия зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) 2021 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Организаторы фестиваля, который намечен на 6-12 февраля 2021 года, рассказали об истории форума, представив его спортивную программу. Гости и участники мероприятия смогли попробовать себя в отдельных видах спорта, которые будут представлены на ЕЮОФ, приняли участие в викторинах и конкурсах. Кроме того, желающие записались в число волонтеров, которые будут помогать гостям соревнований, спортсменам, тренерам и болельщикам.

Участие в зимнем ЕЮОФ-2021 уже подтвердили 48 из 50 национальных олимпийских комитетов Европы. Молодые спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет разыграют медали в горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке и сноуборде.

Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся раз в два года. В 2019 году на XIV зимнем ЕЮОФ в Сараево и Восточном Сараево белорусская команда завоевала три награды: серебро - хоккейная команда, бронзовые медали - Евгений Пузанов (фигурное катание) и Яна Домбровская (шорт-трек).-0-