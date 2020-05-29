В Жодино и Городее пройдут первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси состоятся сегодня в Жодино и Городее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 18.00 жодинское "Торпедо-БелАЗ" начнет домашний поединок с футболистами "Смолевичей". В десятом туре жодинцы уступили в Гродно местному "Неману" (1:3), а их соперники на прошлой неделе не играли. "Смолевичи" пока не одержали ни одной победы, так же, как и бобруйская "Белшина".

Во второй сегодняшней игре "Городея" в 20.00 примет гостей из "Немана". В десятом туре городейцы сыграли вничью в гостях у мозырской "Славии" (1:1).

Оба поединка телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

Еще две встречи пройдут 30 мая: "Белшина" - "Славия", "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск). В воскресенье, 31 мая, лидер первенства борисовский БАТЭ сыграет на своей арене с "Ислочью", минский "Энергетик-БГУ" примет футболистов "Витебска", а в Бресте состоится местное дерби "Рух" - "Динамо". В заключительном матче этого тура 1 июня "Минск" примет гостей из "Слуцка".

Турнирное положение после 10 туров: БАТЭ - 22 очка, "Энергетик-БГУ" - 21, "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ" - по 18, "Слуцк" - 17, "Ислочь" - 15, "Рух" - 14, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), "Витебск" - по 13, "Городея", "Славия" - по 12, "Неман" - 11, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забивший 7 мячей.-0-