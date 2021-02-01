В Жодино стартует футбольный турнир "Белазовец-2021"

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На искусственном поле жодинского стадиона "Торпедо" сегодня начнется традиционный предсезонный турнир "Белазовец-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче 1-й группы хозяева соревнований футболисты "Торпедо-БелАЗа" сыграют со "Слуцком". Вслед за ними гродненский "Неман" встретится с "Ислочью" из Минского района.

Во втором предварительном квартете выступят представители 1-й лиги национального чемпионата - дзержинский "Арсенал", минские "Крумкачы" и бобруйская "Белшина", а также дублирующий состав минского "Динамо". После завершения группового этапа состоятся стыковые матчи за итоговые места.

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты "Слуцка" победили "Смолевичи" со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский "Неман" одолел "Витебск" в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное время - 0:0).-0-