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01 октября 2019, 18:09

Вадим Галыгин стал зампредом Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств

Вадим Галыгин. Фото Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств
Вадим Галыгин. Фото Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вадим Галыгин стал заместителем председателя президиума Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации.

Специфика работы по продвижению и популяризации панкратиона и смешанных единоборств (ММА) в Беларуси хорошо известна Вадиму Галыгину, основная деятельность которого связана с медиа. Он долгое время являлся почетным членом федерации, следил за спортом в стране и достижениями белорусских бойцов, был почетным гостем и помогал в организации и продвижении проводимых турниров, таких как чемпионаты Беларуси и мира по панкратиону, соревнованиях по ММА.

Вадим Галыгин родился в Борисове, окончил Военную академию Беларуси, играл в КВН, выступал в программе Comedy Club, а также иных телешоу, является продюсером различных программ.

В федерации уверены, что опыт и знания шоумена помогут организации сделать следующий шаг в развитии и популяризации спорта в Беларуси.-0-

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