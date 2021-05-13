Вадим Побудей стал автором лучшего гола 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник "Гомеля" Вадим Побудей признан автором самого красивого гола 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном домашнем поединке с футболистами "Слуцка" (4:1) 26-летний хавбек гомельского клуба ударом метров с 20 эффектно забил третий гол в ворота гостей. В этом сезоне футболисты "Гомеля" вернулись в высшую лигу после годичного перерыва, в восьми стартовых матчах одержали четыре победы, три раза сыграли вничью и потерпели всего одно поражение. Сейчас в их активе 15 очков и четвертое место в турнирной таблице. Лидирует действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", у которого 24 очка из 24 возможных. У минского "Динамо" и борисовского БАТЭ по 17 баллов. Внизу таблицы речицкий "Спутник", у которого всего 3 очка, на один балл больше у "Сморгони", футболисты мозырской "Славии" имеют 5 очков.

Ранее лучшим игроком 8-го тура чемпионата Беларуси был признан бразильский защитник "Витебска" Жулио Сезар, который оформил голевой дубль в гостевой встрече с "Минском", завершившейся боевой ничьей - 3:3.

Встречи девятого тура 31-го национального первенства пройдут 14-16 мая.-0-