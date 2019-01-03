3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал главным тренером ФК "Торпедо-БелАЗ", контракт подписан на два года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе жодинского клуба.

Вадим Скрипченко играл за минские команды "Беларусь", "Динамо-93", "Трактор", борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер", витебский "Локомотив-96", могилевский "Савит", российские ЦСКА и "Уралан". Провел десять игр в составе национальной сборной Беларуси, в которых забил два гола. Является дважды чемпионом, трижды серебряным и дважды бронзовым призером чемпионатов Беларуси, обладатель Кубка Беларуси и финалист Кубка России.

На тренерскую работу Вадим Скрипченко пришел в 2007 году в борисовский БАТЭ. В качестве главного тренера в 2013 году завоевал с футбольным клубом "Минск" Кубок Беларуси. Работал с Виктором Гончаренко в российских клубах "Кубань" и "Урал", который впоследствии возглавил. Также работал наставником в командах "Крылья Советов", "Анжи", "Арарат-Армения".

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