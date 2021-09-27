Вадим Скрипченко вновь стал главным тренером ФК "Минск"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко назначен главным тренером футболистов "Минска", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На этом посту 46-летний белорусский специалист сменил россиянина Федора Щербаченко, который возглавлял "Минск" с середины января. Вадим Скрипченко уже работал с минской командой, в 2013 году под его руководством минчане впервые в своей истории завоевали Кубок Беларуси, а потом пробились в плей-офф квалификации Лиги Европы.

В нынешнем чемпионате страны футболисты "Минска" занимают 11-е место, набрав 27 очков в 23 сыгранных матчах. Свой следующий поединок подопечные Вадима Скрипченко проведут 2 октября в гостях у брестского "Динамо", которое находится на 7-й позиции, имея 32 балла. Лидирует действующий чемпион Беларуси солигорский "Шахтер", набравший 56 очков.-0-