Вакцинация не освободит участников Игр в Токио от выполнения правил COVID-безопасности

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (IPC) выступили в поддержку вакцинации участников Игр в Токио, однако наличие прививки не освободит их от необходимости соблюдать требования COVID-безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МОК, где был опубликован свод правил по безопасности для спортсменов и официальных лиц к Играм в Японии.

"МОК и IPC работают с национальными олимпийскими и паралимпийскими комитетами, чтобы побудить их помочь спортсменам, официальным лицам и всем заинтересованным сторонам, участвующим в Играх в Токио, пройти вакцинацию в своих странах в соответствии с национальными принципами по иммунизации, прежде чем команды отправятся в Японию", - говорится в документе, вторую версию которого организаторы Олимпиады в Токио презентовали сегодня. Впрочем, в документе отмечается, что обязательная вакцинация для участия в Играх не потребуется, а наличие прививки не освободит от соблюдения правил, утвержденных оргкомитетом.

Согласно правилам, спортсменам рекомендуется носить маску всегда, кроме тренировок, приема пищи, сна и интервью. "Если вы чувствуете необходимость избежать риска теплового удара, вы можете снять маску, находясь на улице и на расстоянии двух метров от других", - говорится в правилах. Во время церемонии награждения спортсмены и другие ее участники также будут в защитных масках.-0-