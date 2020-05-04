4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард жодинского "Торпедо-БелАЗа" Валерий Горбачик признан лучшим игроком 7-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В победном поединке 7-го тура в гостях у "Минска" (5:2) Валерий Горбачик оформил хет-трик, став одним из лидеров бомбардирской гонки национального первенства.
В предыдущем туре лучшим игроком стал полузащитник минского "Динамо" Иван Бахар. Ранее лучшими признавались голкипер Денис Панкратов ("Слуцк"), полузащитник Габриэль Рамос ("Торпедо-БелАЗ"), форвард Никита Мельников, голкипер Михаил Барановский (оба - "Славия", Мозырь), а также форвард Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ", Минск).
Матчи 8-го тура чемпионата Беларуси запланированы на 9-11 мая.-0-