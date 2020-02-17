Валерий Макаревич стал серебряным призером клубного ЧМ по пляжному футболу в составе "Спартака"

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер сборной Беларуси по пляжному футболу Валерий Макаревич стал серебряным призером клубного чемпионата мира в составе московского "Спартака", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке "Мундиалито-2020", проходившего в российской столице, "Спартак" уступил португальской "Браге" со счетом 3:8. На предварительном этапе Валерий Макаревич помог спартаковцам обыграть бразильский "Фламенго" - 3:2, швейцарский "Грассхоппер" - 8:1 и "Брагу" - 6:4. В полуфинале "Спартак" взял верх над земляками из "Локомотива" со счетом 3:1 и только в финале потерпел поражение.

Тем временем сборная Беларуси завершила второй тренировочный сбор в Санкт-Петербурге, обыграв саратовскую "Дельту" со счетом 6:3. До этого подопечные Николаса Альварадо дважды уступили чемпиону России питерскому "Кристаллу" (5:9 и 3:7). Следующий предсезонный сбор белорусы проведут в марте.

В новом сезоне сборная Беларуси по пляжному футболу примет участие в нескольких престижных турнирах, среди которых очередной розыгрыш Евролиги и квалификация чемпионата мира 2021 года.-0-