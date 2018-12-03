Валерия Болматова стала третьей на этапе Кубка Европы по фристайлу

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Валерия Болматова заняла третье место на этапе Кубка Европы по фристайлу в финской Руке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За свой прыжок она получила от арбитров 113,80 балла. Лучше Валерии Болматовой выступили лишь победительница Йори Усуи из Японии - 125,59 и Эбби Уилкокс (Австралия) - 120,06 очка. В мужских соревнованиях Вячеслав Тимерцев занял четвертое место. Швейцарец Ное Рот - первый.
Как отметили в Белорусской федерации фристайла, состязания в Руке были осложнены теплой погодой, однако организаторы заранее заготовили снег и смогли сделать необходимые трамплины для прыжков.
Более высокий по рейтингу первый этап Кубка мира, в котором примут участие все сильнейшие акробаты, пройдет в американском Лейк-Плесиде 18-19 января 2019 года, а 23 февраля третий этап примет спорткомплекс "Раубичи".-0-
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