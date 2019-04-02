"Вардар" стал вторым участником матча за золото "Финала четырех" SEHA-лиги, БГК сразится за бронзу

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и македонский "Вардар" разыграли вторую путевку в решающий матч "Финала четырех" SEHA-лиги, передает корреспондент БЕЛТА.

"Финал четырех" турнира проходит в Бресте 2-3 апреля. Первыми сегодня на паркет Дворца спорта "Виктория" вышли хорватские "Нексе" и "Загреб". Столичная дружина оказалась сильнее своих оппонентов, выиграв матч со счетом 28:23.

Вторую пару полуфиналистов SEHA-лиги составили БГК и "Вардар". Этот поединок получился напряженным, судьи не единожды показывали игрокам желтые карточки. Брестчане попытались с первых минут захватить инициативу. Однако их соперники с таким положением вещей мириться были не намерены. На десятой минуте на табло горел равный счет - 5:5. К концу первого тайма македонская команда добыла уверенный отрыв в счете - 14:10.

Во второй половине встречи "мешковцы" попытались сократить разрыв, что им успешно удалось. К середине тайма разница в счете была нивелирована - 17:17. Вплоть до 52-й минуты соперники играли на равных. Однако ошибка в защите и удаление Вячеслава Шумака дорого обошлись БГК. "Вардар" воспользовался преимуществом и оторвался вперед. Македонская дружина победила со счетом 25:23.

В итоге в матче за третье место встретятся 3 апреля "Нексе" и БГК. Начало поединка в 17.30. Золотые награды и чемпионский титул оспорят "Загреб" и "Вардар". Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 20.00.-0-

Фото Вадима Якубёнка