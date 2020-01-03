Варламов: Рождественский турнир - это хоккейный праздник для зрителей и спортсменов

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский турнир - это хоккейный праздник для зрителей и спортсменов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал форвард украинской дружины Сергей Варламов, который в годы своей активной игровой карьеры выступал за многие клубы, в том числе и минское "Динамо".

"Всегда радостно стать автором первого гола. Приятное чувство, ради которого мы и играем в хоккей. На турнире в Минске наша команда надеется войти в тройку сильнейших, - сказал Сергей Варламов. - Это очень хорошие соревнования, которые прекрасно организованы. Мы постараемся показать здесь хороший и качественный хоккей. Данное мероприятие - это праздник для зрителей и спортсменов".

Хоккеисты Украины победили команду Швейцарии со счетом 4:1 в стартовом поединке XVI Рождественского любительского турнира на приз Президента Беларуси в Минске. Автором первого гола в этом противостоянии стал нападающий украинской команды Сергей Варламов.

Хоккеисты Украины победили швейцарцев на старте XVI Рождественского турнира в Минске Два периода первого матча представителей предварительной группы С получились очень упорными, и перед заключительной третью украинцы выигрывали с минимальным перевесом - 2:1.

Все матчи Рождественского турнира проходят на льду минской "Чижовка-Арены". Впервые в истории турнира выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи Рождественского турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке "Чижовка-Арены", - Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Год назад свой 12-й титул победителей этих состязаний завоевала хоккейная команда Президента Беларуси, победившая в финале россиян с результатом 8:5. Бронзу завоевали финские хоккеисты, обыгравшие в матче за 3-е место представителей ОАЭ со счетом 6:3.

Организаторы турнира - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-