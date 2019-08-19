Ващенко: результаты национальных сборных говорят о высоком уровне волейбола в Беларуси

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты мужской и женской национальных сборных Беларуси говорят о высоком уровне волейбола в нашей стране, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола (БФВ), глава МЧС Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальные команды - постоянные участники финальной стадии чемпионата Европы и Евролиги. Специалисты отмечают, что такого сильного состава, как сейчас, у белорусской мужской сборной не было давно, - сказал Владимир Ващенко. - Стараемся развивать волейбол в регионах. Хорошая тенденция в Гомеле, где благодаря Владимиру Дворнику создана команда, которая неплохо себя зарекомендовала в высшей лиге. Возвращается в чемпионат в первую лигу гродненский "Коммунальник". Надеемся, все эти изменения помогут белорусскому волейболу выйти на новый качественный уровень".

Владимир Ващенко

Председатель БВФ Эдуард Венский рассказал об изменениях, которые произойдут в национальном чемпионате: "В дивизионе Б заявляется гродненский "Коммунальник", у которого много воспитанников своей школы. С нового сезона в чемпионате будем играть по одной игре в туре вместо двух матчей. Это всемирная практика, сопоставимые с нами страны уже давно отказались от спаренных встреч. Одна игра - это более высокая интрига, легче психологически и физически игрокам, особенно если матчи сложные".

Эдуард Венский

Чемпионат Беларуси по волейболу стартует 5 октября после завершения мужского и женского континентальных форумов.-0-

Фото Егора Павлющика