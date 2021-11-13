"Вашингтон" победил "Коламбус" в матче чемпионата НХЛ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Вашингтон" победил "Коламбус" в гостевом матче чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский форвард "Кэпиталз" Алексей Протас получил 8 мин. 38 сек. игрового времени, совершив два силовых приема и выиграв 50% вбрасываний. Его коэффициент полезности в данном матче "-1".

Что касается тех хоккеистов, которые отличались голами в этом поединке, то за "Столичных" дважды забросил Гарнет Хэтэуэй. По разу отличились Александр Овечкин и Конор Шири. За "Блю Джекетс" отличились Шон Курали, на счету которого голевой дубль, и Густав Нюквист.

Александр Овечкин благодаря своему голу вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю ее историю. Капитан столичного клуба обошел Бретта Халла, забросив 742 шайбы.

Рекорд по голам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), далее следуют Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Тем не менее в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ лидирует не россиянин, а 26-летний немецкий форвард "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, отметившийся дублем в проигранном "Нефтяниками" поединке против "Баффало Сейбрз" (2:3).

У немца 14 заброшенных шайб в 12 матчах. У Александра Овечкина - 12 голов в 14 встречах. Замыкает тройку лучших 24-летний американец из "Анахайм Дакс" Трой Терри (11 голов).-0-