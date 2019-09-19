"Вашингтон" с Алексеем Протасом в составе выиграл второй предсезонный матч

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтона", среди которых был и белорус Алексей Протас, победили во втором предсезонном матче, обыграв на домашнем льду "Сент-Луис" со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Алексей Протас сыграл в четвертом звене. В первом периоде белорус создал момент для партнера по команде Бека Маленстина, который не смог переиграть вратаря гостей. В середине заключительного периода Алексей Протас обошел защитника соперников в чужой зоне, однако не смог взять ворота "Сент-Луиса". На счету белорусского хоккеиста в данном матче также 43% выигранных вбрасываний (три из семи) и 9:32 игрового времени.

В первом предсезонном матче с "Чикаго" Алексей Протас стал звездой поединка, забросив шайбу и отдав две результативные передачи.-0-