Василевский и Эрлих не вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Софии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих не смогли выйти в четвертьфинал парного разряда турнира в Софии с призовым фондом 325,6 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала они уступили монакско-французскому дуэту Хьюго Нис / Фабрис Мартен - 4:6, 3:6.

В одиночном разряде состязаний в столице Болгарии белорусский теннисист Егор Герасимов (81-й номер мирового рейтинга) в поединке за выход в четвертьфинал встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино (35).

На женском турнире в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс. белорусская теннисистка Александра Саснович (92) в 1/16 финала переиграла в двух сетах американку Бернарду Перу (61) - 6:3, 6:1. В 1/8 финала соперницей белоруски будет хорватка Яна Фетт (236).

Сегодня еще одна белоруска Арина Соболенко (11) в первом раунде встретится с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини (94).

Соревнования в Линце завершатся 14 ноября, в Софии - 15 ноября.-0-