Василевский и Эрлих вышли в 1/2 финала теннисного турнира в Белграде

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих вышли в полуфинал парного разряда на турнире категории АТР-250 в сербском Белграде с призовым фондом 511 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале они переиграли в трехсетовом матче венесуэльско-нидерландский дуэт Луис Мартинес / Сандер Арендс - 6:3, 0:6, 10:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
В первом раунде Василевский и Эрлих победили аргентинско-датский тандем Андрес Мольтени / Фредерик Нильсен - 6:4, 4:6, 10:3.
В 1/16 финала одиночного разряда белорус Егор Герасимов (78-й номер мирового рейтинга) проиграл немецкому теннисисту Матсу Мораингу (253) - 6:4, 6:7 (7:9), 5:7.
Соревнования на грунтовых кортах сербской столицы завершатся 29 мая.-0-