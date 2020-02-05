Василевский и Эрлих вышли в 1/4 финала теннисного турнира в Пуне

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих пробились в четвертьфинал парного разряда на турнире в индийской Пуне с призовым фондом $546 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-израильский тандем выиграл у австралийского дуэта Джеймс Дакворт / Мэтт Рид - 4:6, 6:3, 10:8. В четвертьфинале Андрей Василевский и Йонатан Эрлих будут соперничать с итальянской парой Стефано Травалья / Паоло Лоренци.

Позже белорусский теннисист Илья Ивашко (152-й номер рейтинга АТР) в матче 1/8 финала одиночного разряда встретится со Стефано Травальей (82). В поединке первого раунда Илья Ивашко обыграл россиянина Евгения Донского (109) - 6:3, 6:2.

Илья Ивашко победил россиянина Евгения Донского на старте турнира в Пуне В поединке первого раунда одиночного разряда Илья Ивашко обыграл россиянина Евгения Донского (109) - 6:3, 6:2 и вышел в 1/8 финала.

Вчера еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (90) в 1/16 финала одиночного турнира победил в двух сетах Паоло Лоренци (115) - 6:2, 6:3, а завтра в поединке за выход в 1/4 финала сыграет с сербом Николой Милоевичем (148).

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в индийской Пуне Белорусский теннисист в 1/16 финала одиночного разряда победил в двух сетах итальянца Паоло Лоренци (115) - 6:2, 6:3.

В 1/8 финала парного разряда Егор Герасимов и индиец Сумит Нагал встретятся с индийским тандемом Пурав Раджа / Рамкунар Раманатхан.

Соревнования в Пуне завершатся 9 февраля.-0-