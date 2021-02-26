Василевский и Эрлих вышли в финал парного разряда теннисного турнира в Монпелье

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих вышли в финал парного разряда турнира во французском Монпелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале они победили американский дуэт Натаниэль Ламос / Джексон Уитроу - 7:6 (10:8), 6:4. В первом круге Василевский и Эрлих взяли верх над индийско-словацким дуэтом Дивидж Шаран / Игорь Зеленай - 7:5, 6:3, а в четвертьфинале одолели нидерландско-шведский тандем Давид Пел / Андре Горанссон - 6:4, 4:6, 10:7.
В четвертьфинале одиночного разряда соперником белоруса Егора Герасимова (83) будет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (56). В первом раунде белорус победил бывшего лидера мирового рейтинга британца Энди Маррея (121) - 7:6 (10:8), 6:1, а затем обыграл словенца Альяжа Бедене (60) - 6:4, 7:6 (7:4).
Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.-0-