Василевский и Эрлих вышли в финал парного разряда теннисного турнира в Нур-Султане

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих пробились в финал парного разряда турнира категории АТР-250 в казахстанском Нур-Султане с призовым фондом $480 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале они за два часа одолели на двух тай-брейках французско-монакский дуэт Бенжамен Бонзи / Ромен Арнеодо (Монако) - 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Завтра в решающем матче Василевский и Эрлих встретятся с аргентинско-мексиканским тандемом Андрес Мольтени / Сантьяго Гонсалес. В 1/8 финала белорусско-израильская пара обыграла бразильский дуэт Рафаэль Матос / Марсело Демолинер - 6:1 ,1:6, 10:7, а в четвертьфинале победила австралийско-испанский тандем Марк Полманс / Хауме Муньяр - 6:1, 6:2.

В одиночном разряде этих состязаний белорусский теннисист Илья Ивашко (52-й номер мирового рейтинга) не смог выйти в финал, уступив сегодня австралийцу Джеймсу Дакворту (65) - 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В первом раунде белорус победил представителя Швеции Элиаса Имера (169) - 6:2, 6:4, потом обыграл казахстанского теннисиста Тимофея Скатова (280) - 6:2, 6:3, а в четвертьфинале одолел финского теннисиста Эмила Руусувуори (84) - 4:6, 6:4, 6:1.

На женском турнире категории WTA-500 в чешской Остраве с призовым фондом $565 тыс. белорусско-казахстанский тандем Лидия Морозова / Анна Данилина не сумел пробиться в полуфинал парного разряда, уступив в четвертьфинале индийско-китайскому дуэту Саня Мирза / Чжан Шуай - 3:6, 6:3, 6:10. В первом круге Морозова и Данилина победили российских теннисисток Нателу Дзаламидзе и Яну Сизикову - 6:3, 6:7 (3:7), 10:6.

Соревнования в Нур-Султане и Остраве завершатся 26 сентября.-0-