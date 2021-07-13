Василевский и Монро вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Бастаде

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и американец Николас Монро вышли в четвертьфинал парного разряда турнира категории АТР-250 в шведском Бастаде с призовым фондом 419,4 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала Василевский и Монро за полтора часа победили в двух партиях монакско-словацкий тандем Ромен Арнеодо / Игорь Зеленай - 7:6 (7:5), 6:4.
В четвертьфинале белорусско-американский дуэт встретится с итальянско-испанской парой Марко Чеккитано / Роберто Карбальес Баэна.
Турнир в Бастаде финиширует 18 июля.-0-