Василевский и Оливейра пробились в 1/4 финала парного разряда на турнире в Чжухае

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проводят матчи на международных турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом раунде парного разряда соревнований в китайском Чжухае белорус Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра переиграли итальянско-норвежский тандем Марко Чеккинато / Каспер Рууд - 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) и вышли в четвертьфинал.
В 1/16 финала одиночного разряда белорус Егор Герасимов (98-й номер мирового рейтинга) встретится с китайским теннисистом Чже Ли (234).
На старте одиночного разряда турнира во французском Орлеане белорус Илья Ивашко (134) сыграет с российским теннисистом Евгением Карловским (256).
На женском турнире в Ухани (Китай) белоруска Арина Соболенко (14) во втором круге одиночного разряда будет соперничать с американской теннисисткой Даниэль Коллинз (35). В первом раунде Арина Соболенко переиграла белоруску Александру Саснович (51) - 6:1, 6:2.
Еще одна белоруска Виктория Азаренко (43), которая должна была противостоять в первом круге хорватке Донне Векич (21), снялась с соревнований из-за травмы плеча.
Год назад Арина Соболенко стала победительницей турнира в Ухани, обыграв в решающем поединке эстонку Анетт Контавейт.-0-