Василий Кириенко стал 31-м в гонке с раздельным стартом на ЧМ по велоспорту на шоссе в Йоркшире, победил австралиец Деннис Роан

Деннис Роан. Фото UCI
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Василий Кириенко занял 31-е место в мужской гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Йоркшире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Кириенко проехал 54-километровую дистанцию за 1 ч 10 мин. 21,04 сек. Это на 5 мин. 15,69 секунды больше, чем у ставшего чемпионом мира в данном виде программы австралийца Денниса Роана (1 ч 5 мин. 5,35 сек.).
В тройке призеров также оказались финишировавший со вторым временем дня бельгиец Ремко Эвенепул (1ч 6 мин.14,28 сек.) и итальянец Филиппо Ганна (1 ч 7 мин. 0,35 сек.), выигравший бронзу.-0-
Фото UCI