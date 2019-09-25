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25 сентября 2019, 18:23

Василий Кириенко стал 31-м в гонке с раздельным стартом на ЧМ по велоспорту на шоссе в Йоркшире, победил австралиец Деннис Роан

Деннис Роан. Фото UCI
Деннис Роан. Фото UCI

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Василий Кириенко занял 31-е место в мужской гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Йоркшире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кириенко проехал 54-километровую дистанцию за 1 ч 10 мин. 21,04 сек. Это на 5 мин. 15,69 секунды больше, чем у ставшего чемпионом мира в данном виде программы австралийца Денниса Роана (1 ч 5 мин. 5,35 сек.).

В тройке призеров также оказались финишировавший со вторым временем дня бельгиец Ремко Эвенепул (1ч 6 мин.14,28 сек.) и итальянец Филиппо Ганна (1 ч 7 мин. 0,35 сек.), выигравший бронзу.-0-

Фото UCI

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