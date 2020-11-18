Василиса Марзалюк: белорусские атлеты хотят спокойно готовиться к важным стартам

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты хотят спокойно, без втягивания в политические процессы, готовиться к важным международным стартам и предстоящим Олимпийским играм. Об этом заявила 17 ноября во время рабочего совещания в НОК Беларуси по подготовке к стартам в Токио заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпионка Европейских игр в Баку и Минске в женской борьбе Василиса Марзалюк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Мы планируем обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов и заявить о своем несогласии с позицией Свободного объединения спортсменов, члены которого призывают международные спортивные структуры лишить НОК Беларуси признания в международном олимпийском движении, - сказала Василиса Марзалюк. - Белорусские спортсмены, которые являются лидерами своих национальных команд, хотят спокойно и по плану готовиться к Олимпийским играм, а не участвовать в политических прениях, травле в соцсетях, с чем столкнулись многие из них за последнее время. Для многих атлетов Игры в Токио - последний шанс завоевать медали главных стартов, и для меня в том числе. Поэтому призывы к бойкоту и недопуску белорусской команды к Олимпиаде неконструктивны".

Участники совещания согласились с мнением, что если инициатива обратиться к МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее стоит поддержать.

Также были обсуждены вопросы подготовки к предстоящим Играм в Токио и XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, вопросы психологического климата в командах и подготовки к важным стартам в условиях пандемии.-0-