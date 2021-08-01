Фото Дениса Костюченко, НОК
Новости темы "Олимпиада в Токио"
1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Василиса Марзалюк с поражения начала турнир по женской борьбе на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.
Выступающая в весовой категории 76 кг спортсменка не смогла найти ключи к обороне одной из претенденток на медали главных стартов четырехлетия в столице Японии Алины Роттер-Фокен из Германии.
Белоруска попыталась навязать сопернице выгодный для себя стиль ведения поединка, однако пропустила атаку немки. Заработав два балла, Алина Роттер-Фокен смогла сохранить преимущество до финального свистка.
Несмотря на поражение, Василиса Марзалюк сможет продолжить борьбу за медали, если ее обидчица выйдет в финал.-0-