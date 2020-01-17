Василиса Марзалюк стала пятой на турнире по борьбе в Риме

Василиса Марзалюк. Фото из архива
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Василиса Марзалюк (весовая категория 76 кг) заняла пятое место на международном турнире по борьбе, который проходит 16-18 января в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска успешно провела две схватки, но проиграла поединок против олимпийской чемпионки 2016 года канадки Эрики Вибе. В противостоянии за бронзовую медаль Василиса Марзалюк не смогла подобрать ключ к обороне немки Алине Фоккен, уступив со счетом 2:4.
Нынешний турнир в Риме - возможность для белорусских спортсменок проверить свои силы перед чемпионатом Европы, который пройдет в столице Италии в феврале.-0-