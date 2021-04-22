Василиса Марзалюк заняла пятое место на ЧЕ по борьбе в Польше

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Василиса Марзалюк, выступающая в весовой категории 76 кг, заняла пятое место на чемпионате Европы по женской борьбе в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Опытная спортсменка, выигравшая в марте путевку на Игры в Токио, на своем турнирном пути победила норвежку Иселин Марию Моэн Солхейм (5:4) и Анастасию Шустову из Украины (11:5). В полуфинале белоруске нанесла поражение олимпийская чемпионка из России Наталья Воробьева - 3:6, а в схватке за бронзу - немка Алине Роттер-Фокен - 0:4. Еще одно третье место на счету француженки Синтии Вескан. Чемпионкой Европы в данном весе стала эстонка Эпп Мае, одолевшая Наталью Воробьеву по последнему действию при счете 1:1.

Также была близка к выигрышу бронзовой медали белоруска Юлия Писаренко (59 кг). На последних секундах схватки с румынкой Катериной Жидачевска белоруска вела в счете с преимуществом в два балла. Соперница пошла в атаку и сравняла счет переводом в партер, обеспечив себе викторию по правилу последнего действия при итоговом счете 3:3. Вторая бронзовая награда досталась Анастасии Никита из Молдовы. Золотую медаль чемпионки Европы выиграла Биляна Дудова из Болгарии. У россиянки Вероники Чумиковой серебро.

Шанс выиграть бронзу был у белоруски Екатерины Пичковской (55 кг). Белоруска, уступив опытной Роксане Засиной из Польши, получила право оспаривать бронзу в схватке с румынкой Андреа Беатрис Аной. Однако более опытная спортсменка оказалась сильнее. Как итог - пятое место. Вторая бронзовая медаль обрела украинскую прописку благодаря Кристине Демко. Обидчица белоруски заняла второе место. Золотая медаль досталась россиянке Стальвире Оршуш.

В весе 68 кг белоруска Анна Садченко в утешительном турнире уступила украинке Алине Бережной-Стадник-Махине - 0:6 - и завершила борьбу за медали. Ее соперница стала обладательницей бронзы. Еще одну награду за третье место сенсационно выиграла чешка Адела Ганзличкова. Победу праздновала француженка Кумба Ларок. Серебро у россиянки Ханум Валиевой.

В категории 50 кг Беларусь представляла Наталья Варакина, которая завершила турнирную борьбу после поражения в квалификации от опытной румынки Алины Вук - 1:12. Бронзовые медали в данном весе выиграли полька Анна Лукасяк и россиянка Екатерина Полещук. Золото в споре с Мигленой Селишкой из Болгарии получила представительница Азербайджана Мария Стадник. Для нее это восьмая награда высшей пробы на континентальных форумах.

23 апреля белоруска Ирина Курочкина поборется за золото в финале весовой категории 57 кг. Не потеряла шансы на медаль белоруска Вероника Иванова (62 кг), которой предстоит стартовать в утешительном турнире своей весовой категории.-0-