Васильев: короткую программу Константин Милюков прокатал чисто

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию Олег Васильев высокого оценил сегодняшнее выступление Константина Милюкова в короткой программе, сообщает БЕЛТА.

"Первый день соревнований у Константина Милюкова прошел удачно, он справился с короткой программой. Несмотря на все сложности, выполнил чистый прокат, мы все довольны. Пока все идет по плану. Готовимся к выступлению в произвольной программе", - отметил тренер белорусской сборной.

Он подчеркнул, что на Олимпиаде нет слабых соперников: чтобы выступить на Играх, спортсмены проходят серьезный отбор. В течение нескольких лет они должны стабильно показывать высокие результаты на крупных международных турнирах, поэтому на Олимпийских играх выступают лучшие и каждый силен по-своему. "Мы тоже из этой группы, поэтому боремся на равных с остальными", - сказал Олег Васильев. Он также отметил, что соревнования в Пекине организованы очень хорошо, много волонтеров и помощников - все четко.

После короткой программы Константин Милюков занимает 21-е место. Соревнования в произвольной программе, после которых определятся чемпион и призеры Игр, состоятся 10 февраля.-0-