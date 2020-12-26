Ведущие теннисисты планеты 5 января начнут новый сезон

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон Женской теннисной ассоциации начнется 5 января 2021 года турниром категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что среди 64 участниц основной сетки будет и белоруска, десятая ракетка планеты Арина Соболенко. Кроме лучшей белорусской теннисистки на турнир заявились еще четыре спортсменки из топ-10 рейтинга WTA: представительница США София Кенин (4-й номер мирового рейтинга), украинка Элина Свитолина (5), чешка Каролина Плишкова (6) и бельгийка Элизе Мертенс (9).

Соревнования в столице Объединенных Арабских Эмиратов с призовым фондом $560 тыс. завершатся 13 января. С 10 по 13 января в Дубае состоится женский квалификационный этап первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии. Сам Australian Open - 2021 пройдет на кортах "Мельбурн Парка" с 8 по 21 февраля. До этого ведущие теннисистки мира смогут проверить свои силы еще на двух турнирах, которые состоятся с 1 по 7 февраля в Мельбурне.

Новый сезон Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) также стартует 5 января. В этот день начнутся турниры в американском Делрей-Бич и турецкой Анталье. Затем теннисисты сыграют в катарской Дохе в квалификации Australian Open, а потом отправятся в Мельбурн на австралийское первенство.-0-