Ведущие тренеры Беларуси проведут мастер-класс для юных теннисистов в Гомеле

18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Практический обучающий семинар по теннису пройдет с 18 по 19 августа в Гомеле на базе крытых кортов областного центра олимпийского резерва по теннису, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Принять участие в семинаре приглашают юных спортсменов и их родителей, тренеров-преподавателей по теннису.

Спикерами на мероприятии выступят представители Национальной академии тенниса, института повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма, врач спортивной медицины, тренеры по теннису и общей физической подготовке.

В программе - лекции о психологических аспектах подготовки юных теннисистов, особенностях питания и фармакологической поддержки спортсменов и др.

Практические занятия и мастер-класс для ребят проведут тренеры Алексей Никулин, Александр Бурый, Максим Лынша.

Семинар нацелен на поддержку олимпийского движения в Беларуси, популяризацию и массовое развитие тенниса, пропаганду спорта, приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, повышение уровня спортмастерства юных теннисистов.-0-