Ведущих спортсменов и тренеров региона чествовали в Гродно

18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно наградили лучших тренеров и спортсменов региона по итогам 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Поощрены за успешное выступление на Кубке мира, чемпионатах Европы по академической гребле, велосипедному спорту, волейболу, греко-римской и вольной борьбе, хоккею на траве 25 спортсменов и тренеров. Им вручены благодарности и почетные грамоты облисполкома и областного Совета депутатов.

"Отрадно, что каждый год спортсмены дают поводы для подобных встреч, ставших для нашего региона еще одной хорошей традицией. Понятно, что 2020 год был сложным во всех отношениях. Он внес изменения и в спортивную жизнь: соревнования отменялись, переносились, зачастую проходили без зрителей. И в таких тяжелых условиях побед и значимых результатов могли добиваться лишь лучшие из лучших", - отметил во время торжественной церемонии награждения председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что такие встречи позволяют не только поблагодарить спортсменов, но и пообщаться, узнать о волнующих их вопросах и проблемах. Тем более что 2021 год в этом плане знаковый: в Токио пройдут летние Олимпийские игры.

"Сейчас главная задача - завоевать лицензию на Игры. Турниры, где это можно будет сделать, пройдут уже весной. Такие мероприятия, встречи, конечно, становятся дополнительным стимулом. Для спортсменов важно ощущать поддержку", - отметил Александр Гуштын, завоевавший в 2020 году серебряную медаль индивидуального Кубка мира по вольной борьбе. Он подчеркнул, что созданные для спортсменов условия позволяют максимально сосредоточиться на подготовке.

Во время церемонии Владимир Караник отметил: в регионе продолжат совершенствовать спортивную инфраструктуру. "Мы делаем все, чтобы физкультура и спорт были доступным каждому, особенно детям. Пусть не все достигнут вершин в профессиональном спорте, но в любом случае станут здоровее и сильнее", - подчеркнул Владимир Караник. В 2020 году, например, новые физкультурно-спортивные комплексы с бассейнами возвели в Новогрудке и Островце, в Сморгони также открылся бассейн после реконструкции, активно обновлялись футбольные поля, строились небольшие спортивные площадки по всему региону.

В планах на этот год также несколько объектов. В Гродно, в частности, ведется предпроектная работа по строительству центра игровых видов спорта. Совместно с Минспортом обсуждается и программа возведения бассейнов в районных центрах.-0-