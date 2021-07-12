Велогонщик Евгений Королек выиграл золото на этапе Кубка наций в Санкт-Петербурге

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евгений Королек выиграл золото на этапе Кубка наций по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Счастливой для него стала дисциплина омниум. Евгений Королек сумел выиграть, набрав 177 очков. Второе место занял Юрий Лейтао из Португалии - 166 баллов, а бронзовая награда у швейцарца Клаудио Имхофа - 144 балла.

Евгений Королек лидирует в дисциплине омниум в общем зачете Кубка наций в текущем сезоне - 1520 баллов. Омниум входит в программу Олимпийских игр в Токио. Соревнования в этом виде программы велоспорта на треке у мужчин пройдут на главных стартах четырехлетия 5 августа в комплексе Izu Velodrome.-0-