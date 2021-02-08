Велогонщик команды "БЕЛАЗ" Роман Тишков выиграл Гран-при в Турции

Роман Тишков. Фото peloton.by
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель новой белорусской велокоманды "БЕЛАЗ" Роман Тишков стал победителем Гран-при Газипаши в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию протяженностью 157,6 км белорусский велогонщик преодолел за 3 часа 48 мин. 58 сек., выиграв у конкурентов финишным спуртом. Второе место занял россиянин Мамыр Сташ, третьим финишировал поляк Алан Банашек. Ранее на Гран-при Алании белорусский гонщик Евгений Соболь завоевал первые зачетные очки в новом сезоне, заняв 10-е место.
Велоклуб "БЕЛАЗ" был создан в начале этого года. Одним из его руководителей является известный белорусский велосипедист Василий Кириенко, который также возглавляет национальную сборную Беларуси.-0-