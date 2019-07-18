Велогонщик пролетел над головами участников "Тур де Франс"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский велогонщик BMX Валентен Ануй совершил прыжок над пелотоном "Тур де Франс" во время десятого этапа соревнований, сообщает
Ануй разогнался по склону, оттолкнулся от рампы и пролетел 16 м над головами велогонщиков, приземлившись с другой стороны дороги.
Ранее велогонщики уже решались на аналогичный экстремальный прыжок. Первая попытка была зафиксирована еще в 2012 году, она стала неудачной.
10-й этап "Тур де Франс" выиграл бельгиец Ваут ван Арт. В общем зачете лидирует француз Жюлиан Алафилипп.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2811 BYN
|2.275 BYN
|2.28 BYN
|USD
|2.0301 BYN
|2.027 BYN
|2.032 BYN
|RUB
|3.2314 BYN
|3.215 BYN
|3.229 BYN