ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 17 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:05 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Индонезии В мире
11:48 Секретариат Совета Республики проводит субботник в парке имени 40-летия Великого Октября в Минске Регионы
11:43 Велозу стал автором самого красивого гола чемпионата Беларуси в сентябре Спорт
11:41 ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь" стартовал в Минске Регионы
11:37 До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 18 октября Общество
11:22 В Минске установлены новые коэффициенты к арендной плате за участки Регионы
11:10 Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами Общество
10:54 В Минске из-за детской шалости с огнем закопчена квартира Происшествия
10:40 Во Франции убийца учителя застрелен при задержании В мире
10:35 ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов Общество
10:32 Мы мало знаем о проигравших - Виктория Косенюк Культура
10:17 Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси Общество
10:08 В крупных городах Франции начал действовать комендантский час В мире
10:01 Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты в 2030 году Общество
09:52 На севере Индии восемь человек погибли в ДТП с автобусом В мире
09:40 В Жодино прорыв трубопровода на полдня оставил 5 домов без воды Происшествия
09:35 В белорусской ID-карте может появиться функция оплаты Общество
09:26 Шествие за мирную Беларусь пройдет в Могилеве Регионы
09:14 Минсвязи изучает зарубежный опыт цифровых паспортов Общество
09:02 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: кредит ЕФСР, форум E-Mobility и будни белорусов в Антарктике Общество
09:00 Глобальная программа Huawei "Семена будущего" впервые пройдет в Беларуси в формате онлайн Общество
07:00 Лукашенко: непростая эпидситуация еще раз подтвердила, что мужеству наших медиков нет границ Президент
00:58 В Канаде 12-летний мальчик нашел скелет динозавра Калейдоскоп
00:28 У берегов Филиппин произошло землетрясение В мире
16.10.20
16.10.20 23:59 В Нидерландах проходит чемпионат Европы по песчаной скульптуре В мире
16.10.20 23:34 Пожары в Индии стали причиной смога над Дели В мире
16.10.20 22:59 В Новой Зеландии вместе с выборами в парламент пройдет референдум об эвтаназии и легализации марихуаны В мире
16.10.20 22:29 Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ Спорт
16.10.20 22:23 Марков: призывающий к санкциям или забастовкам политик - это не оппозиция, а враг народа Политика
Все новости
Все новости
Спорт
17 октября 2020, 11:43

Велозу стал автором самого красивого гола чемпионата Беларуси в сентябре

Фото torpedo-belaz.by
Фото torpedo-belaz.by

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автором самого красивого гола футбольного чемпионата Беларуси в сентябре признан жодинский торпедовец Липе Велозу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 23-го тура с мозырской "Славией" бразильский полузащитник "Торпедо-БелАЗа" отличился в конце первого тайма, поразив ворота гостей эффектным ударом с линии штрафной площади. Этот матч жодинская команда выиграла с результатом 4:2.

Сейчас положение в турнирной таблице чемпионата Беларуси таково: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (25), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Минск) - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Энергетик-БГУ" - 35 (24), "Витебск" - 31 (25), "Минск" - 31 (25), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 21 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (25).

Сегодня состоятся очередные матчи 26-го тура: "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Городея". Еще четыре игры пройдут 18 октября: "Смолевичи" - "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" (Минский район) - БАТЭ (Борисов), "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Рух" (Брест).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол чемпионат Беларуси
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото ХК ЦСКА Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ
Минское "Динамо" уступило ярославскому "Локомотиву" в матче чемпионата КХЛ
Фото БГПУ Женская сборная БГПУ стала серебряным призером студенческой футбольной лиги
Александр Рябушенко. Фото из архива Белорусский велогонщик Александр Рябушенко выступит в "Вуэльте Испании"
Во время игры ФОТОФАКТ: "Ритм" и "Текстильщик" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин
Диего Улисси. Фото en24.news Итальянец Диего Улисси выиграл 13-й этап "Джиро д'Италия"
Главное
Фото из архива Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ
Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты в 2030 году
Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло вдвое
Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси
Топ-новости
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Первый энергоблок БелАЭС готов на 98% - Каранкевич
Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами
В Минске установлены новые коэффициенты к арендной плате за участки
Тертель: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
МВД просит сообщать о готовящихся и совершенных правонарушениях на ж/д транспорте
Политолог: белорусское государство не уклоняется от вопросов реформы политической системы
Минздрав утвердил рекомендации об оказании медпомощи пациентам в возрасте до 18 лет с COVID-19
Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Минобразования: изменен порядок выплаты стипендий студентам
Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву с 19 октября будут выполняться трижды в неделю
Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ
Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР
СК: продолжается расследование уголовного дела о деятельности координационного совета
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.