Велозу стал автором самого красивого гола чемпионата Беларуси в сентябре

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автором самого красивого гола футбольного чемпионата Беларуси в сентябре признан жодинский торпедовец Липе Велозу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 23-го тура с мозырской "Славией" бразильский полузащитник "Торпедо-БелАЗа" отличился в конце первого тайма, поразив ворота гостей эффектным ударом с линии штрафной площади. Этот матч жодинская команда выиграла с результатом 4:2.

Сейчас положение в турнирной таблице чемпионата Беларуси таково: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (25), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Минск) - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Энергетик-БГУ" - 35 (24), "Витебск" - 31 (25), "Минск" - 31 (25), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 21 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (25).

Сегодня состоятся очередные матчи 26-го тура: "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Городея". Еще четыре игры пройдут 18 октября: "Смолевичи" - "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" (Минский район) - БАТЭ (Борисов), "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Рух" (Брест).-0-