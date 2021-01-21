Венгерские гандболисты победили бразильцев на чемпионате мира

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты Венгрии обыграли бразильцев со счетом 29:23 на втором этапе чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этой встрече равная борьба шла лишь до середины первого тайма, а к перерыву венгры ушли в отрыв на пять мячей - 16:11. Во второй половине игры они продолжали доминировать и в итоге выиграли с перевесом в шесть мячей.

Также сегодня польские гандболисты были сильнее ургвайцев - 30:16, а позже состоится центральный поединок этой группы Испания - Германия. Положение команд: Венгрия - 6 очков (3 матча), Польша - 4 (3), Испания - 3 (2), Германия - 2 (2), Бразилия - 1 (3), Уругвай - 0 (3).

В 2-й группе хорваты без особых проблем взяли верх над командой Бахрейна - 28:18, а аргентинцы были сильнее японцев - 28:24. Также сегодня датские гандболисты встретятся с командой Катара. Положение команд: Хорватия - 5 (3), Дания - 4 (2), Аргентина - 4 (3), Катар - (2), Япония - 1 (3), Бахрейн - 0 (3).

Гандболисты сборной Беларуси, выступающие в 4-й группе, вчера сыграли вничью со шведами (26:26), а завтра встретятся с хозяевами турнира египтянами, которые уверенно обыграли россиян (28:23). Словенцы оказались сильнее команды Северной Македонии (31:21). Положение команд: Швеция - 5 очков, Словения - 4, Египет - 4, Россия - 3, Беларусь - 2, Северная Македония - 0.

Результаты игр в 3-й группе: Швейцария - Исландия - 20:18, Франция - Алжир - 29:26, Норвегия - Португалия - 29:28. Положение команд: Франция - 6, Португалия - 4, Норвегия - 4, Исландия - 2, Швейцария - 2, Алжир - 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучших команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-