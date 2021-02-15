Венгерский "Пик" победил "Вардар" в матче гандбольной Лиги чемпионов

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты венгерского "Пика" победили северомакедонский "Вардар" в перенесенном гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую половину встречи в Скопье гости проиграли с разницей в два мяча - 13:15, но после перерыва сумели переломить ход поединка и выиграли со счетом 28:26. Выступающий в этой группе чемпион Беларуси "Мешков Брест" свой следующий поединок проведет 17 февраля в гостях у французского клуба "Пари Сен-Жермен". На прошлой неделе брестчане победили на своей площадке одного из лидеров турнира польский "Кельце" с результатом 35:30. Положение команд в группе А: "Фленсбург" (Германия) - 15 очков (9 матчей), "Кельце" (Польша) - 15 (10), "Мешков Брест" - 11 (11), "Порту" - 8 (11), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 8 (7), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 8 (9), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8), "Вардар" (Северная Македония) - 3 (7).

Аутсайдер предварительной группы В хорватский "Загреб" потерпел десятое поражение кряду, уступив на своей арене французскому "Нанту" со счетом 24:34. Положение команд: "Барселона" (Испания) - 22 (11), "Веспрем" (Венгрия) - 15 (11), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (10), "Ольборг" (Дания) - 10 (10), "Киль" (Германия) - 9 (9), "Нант" (Франция) - 8 (10), "Целе" - 6 (11), "Загреб" (Хорватия) - 0 (10).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-