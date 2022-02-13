Венгерский спортсмен Шаоан Лю выиграл золото олимпийского турнира по шорт-треку

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Очередные комплекты наград сегодня разыграли участники олимпийского турнира по шорт-треку, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В состязаниях мужчин на дистанции 500 м золотую медаль завоевал представитель Венгрии Шаоан Лю с результатом 40,338 сек., вторым финишировал российский спортсмен Константин Ивлиев (40,431 сек.), бронзовым призером стал канадец Стивен Дюбуа (40,669 сек.).
В женской эстафете чемпионский титул завоевала команда Нидерландов, установившая новый олимпийский рекорд - 4 мин. 03,409 сек. На второй позиции спортсменки Республики Корея (4 мин. 03,627 сек.), бронза у сборной Китая (4 мин. 03,863 сек.).
Последние награды пекинских Игр мастера шорт-трека разыграют 16 февраля, когда состоятся финалы у женщин на дистанции 1500 м и в мужской эстафете.-0-