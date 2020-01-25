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25 января 2020, 17:38

Венгрия, Австрия и Швейцария примут женский чемпионат Европы по гандболу 2024 года

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявка Венгрии, Австрии и Швейцарии победила в борьбе за право принять женский чемпионат Европы по гандболу 2024 года. Такая информация размещена на официальном сайте Федерации гандбола России, сообщает БЕЛТА.

Место проведения турнира было определено на заседании внеочередного конгресса Европейской федерации гандбола (EHF) в Стокгольме. За право организовать континентальный форум боролись три претендента. Кроме победившей, была заявка от России и совместная от Чехии, Польши и Словакии.

Таким образом, с 28 ноября по 15 декабря 2024 года женский чемпионат Европы примут Будапешт, Инсбрук, Дебрецен и Базель.

Континентальное первенство среди женских гандбольных сборных проводится каждые два года с 1994 года. Последний чемпионат Европы проходил два года назад во Франции.-0-

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