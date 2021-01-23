Венгры и испанцы вышли в 1/4 финала гандбольного ЧМ в Египте

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском гандбольном чемпионате мира в Египте сегодня определились первые четвертьфиналисты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1-й группе два пропуска в плей-офф досрочно обеспечили себе гандболисты сборных Испании и Венгрии. В предпоследнем туре второго этапа испанцы уверенно победили команду Уругвая со счетом 38:23, а венгры взяли верх над поляками - 30:26. Позже в этой группе команда Германии сыграет с Бразилией. Положение команд: Венгрия - 8 очков (4 матча), Испания - 7 (4), Польша - 4 (4), Германия - 2 (3), Бразилия - 1 (3), Уругвай - 0 (4).

Во 2-й группе сборная Катара обыграла соперников из Бахрейна с результатом 28:23, а аргентинцы взяли верх над хорватами - 23:19. Также сегодня действующие чемпионы планеты датчане проэкзаменуют японских гандболистов. Положение команд: Дания - 6 (3), Аргентина - 6 (4), Хорватия - 5 (4), Аргентина - 4 (3), Катар - 4 (4), Япония - 1 (3), Бахрейн - 0 (4).

Гандболисты сборной Беларуси завтра завершат выступление на планетарном форуме встречей с командой Северной Черногории. Во втором раунде подопечные Юрия Шевцова сначала разошлись миром со шведами (26:26), а затем потерпели крупное поражение от хозяев турнира египтян (26:35). Спортсмены Северной Македонии проиграли словенцам (21:31) и россиянам (20:32). В других заключительных встречах 4-й группы сборная Словении сыграет с египтянами, а российские гандболисты будут соперничать с командой Швеции. Положение перед заключительными играми: Швеция - 6 очков, Египет - 6, Россия - 5, Словения - 5, Беларусь - 2, Северная Македония - 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-