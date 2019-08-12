Вера Лапко досрочно завершает теннисный сезон

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко приостановила выступления из-за хронической травмы колена. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1" .

Теннисистка, по информации телеканала, уже не будет играть в этом сезоне. Причиной стала хроническая травма колена. Две недели назад белоруска заморозила свой рейтинг.

Сейчас по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) Вера Лапко находится на 135-м месте.-0-