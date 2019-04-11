Вера Лапко вышла в 1/4 финала турнира в Лугано

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (65-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска встречалась с россиянкой Евгенией Родиной (69) и победила в двух сетах - 6:2, 6:0.

В первом раунде Вера Лапко переиграла венгерскую теннисистку Реку-Луцу Яни (309) - 6:2, 2:6, 6:2. Следующей соперницей Веры Лапко будет победительница матча между словачкой Викторией Кужмовой (46) и полькой Игой Святек (115).

Позже в четвертьфинале парного разряда Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга встретятся с румынским дуэтом Сорана Кырстя / Кристина Миту.-0-