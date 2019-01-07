Вера Лапко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Хобарте

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (63-й номер мирового рейтинга) успешно начала выступление на турнире в австралийском Хобарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В напряженном двухчасовом поединке первого раунда белоруска победила российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову (42) - 6:3, 3:6, 6:3.

В матче 1/8 финала Вера Лапко встретится с украинкой Даяной Ястремской (59).-0-