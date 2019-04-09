Вера Лапко вышла в 1/8 финала турнира в Лугано

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (65-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в трехсетовом поединке 1/16 финала белоруска переиграла венгерскую теннисистку Реку-Луцу Яни (309) - 6:2, 2:6, 6:2. Следующей соперницей Веры Лапко будет россиянка Евгения Родина (69).
В парном разряде Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга вышли в четвертьфинал, обыграв российско-индийский тандем Екатерина Яшина / Пратана Томбаре - 6:3, 6:2.
Турнир на грунтовых кортах Лугано, общий призовой фонд которого составляет $250 тыс., завершится 14 апреля.-0-
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