Вера Лапко завершила выступление на Australian Open

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке белоруска проиграла первый сет шведке Юханне Ларссон (77) на тай-брейке - 6:7 (5:7). Во второй партии при счете 3:0 в пользу соперницы Вера Лапко не смогла продолжить игру и снялась с турнира.

Александра Саснович (31) встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс (50), Виктория Азаренко (53) сыграет с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (110).

Ранее 11-я ракетка планеты Арина Соболенко победила россиянку Анну Калинскую (146) - 6:1, 6:4. Во втором круге Арина Соболенко будет соперничать с британкой Кэти Бултер (99).-0-